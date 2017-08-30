宥勝刪改道歉文 「想跟佼哥說抱歉」這句不見了
藝人宥勝與黃子佼上周遭爆料因心結不願同台，黃子佼表示會將主因帶進棺材裡，但仍阻止不了媒體找正解。今(30日)周刊爆料宥勝當年疑似瞞著孕妻小嫻，狂追已有男友的孟耿如，對此，宥勝今午在臉書發出長文駁斥報導，並表示想跟佼哥說聲抱歉，豈料文PO出一小時後，他又悄悄改了道歉文內容，「我依然想跟佼哥說抱歉，也說謝謝」這句完全消失，引發許多聯想。
宥勝今午在臉書發文回應有關他的緋聞，他強調報導不實，和孩子的媽小嫻依舊很好，「所以媒體江湖中大家喜歡怎麼炒作我沒意見，但請不要扭曲我家人的意識，以及扭曲事實去滿足你們自己的胃口，讓關心我的人擔心。」並痛批該報導為點閱不惜造謠，「這種事我不想預見」，「我只希望家人可以不被打擾」。
稍早，宥勝重新編輯了這段道歉聲明，其中重要的一段「所以整件事，我依然想跟佼哥說抱歉，也說謝謝，也非常感謝所有相信與支持我的人，而且，我不會針對直接找我太太的媒體朋友，因為都你們只是很關心」，原該接在「讓關心我的人擔心」這句後，卻在修改後不見了，令人好奇是否為了與黃子佼做切割或是有其他因素。
據《自由時報》報導，對此，宥勝澄清表示：「其實這件事主要想回應家庭部分，與公司商量過後，認為一直扯到佼哥，怕他覺得煩，因此決定不要再打擾佼哥」。
(中時電子報)
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