球星被爆偷吃女星不雅照外流 DJ圓圓無預警關臉書
統一獅已婚球星林志祥日前被爆一次與4女偷情，還要求對方提供不雅照，有平面媒體更指出，流出的不雅照當中赫見曾與高志綱傳過緋聞的DJ圓圓，震驚職棒界。而圓圓更在這起桃色風波爆發後，悄悄關閉臉書粉絲團，也拒絕受訪，形同神隱。
林志祥本月初才帶著3歲兒子參加球團父親節活動，如今卻爆出劈腿多女，其中還包括一名C咖女星，連鹹濕不雅照也流出，重創其愛家好男人形象。早前聯合報更指出，流出的不雅照當中包括知名DJ圓圓。
巧的是，在林志祥婚外情新聞爆出後，DJ圓圓也被發現悄悄關閉臉書，消息更在PTT棒球版引起球迷熱議「C咖藝人=DJ圓圓？」、「圓圓的FB粉絲頁也關閉了」、「圓圓FB關了？還想說看一下是誰說」。
(中時電子報)
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