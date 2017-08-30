安娜貝爾也登捷運車廂 北捷：幫世大運宣傳很好

華納除了攜帶安娜貝爾人偶到高鐵車廂拍照，也到台北捷運世大運主題車廂拍照。（取自華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

8月初，美商華納兄弟公司台灣分公司攜帶安娜貝爾人偶到高鐵車廂拍電影《安娜貝爾：造孽》宣傳照，造成乘客恐慌，台灣高鐵公司經與華納溝通無效後，高鐵今發新聞指出，已對華納公司寄出存證信函，希望華納道歉並提出補救方案，否則準備提告。

不過同一時間，華納也帶安娜貝爾上台北捷運世大運主題車廂拍照，對此，台北捷運說明，雖然安娜貝爾也有登上北捷拍照，但目前為止尚未接獲旅客投訴受影響，且拍攝地點為世大運主題車廂，也有助宣傳世大運，北捷也鼓勵旅客在主題車廂發揮創意，只是拍攝時不要影響安全及其他旅客即可。北捷說，雖北捷也訂有商業拍攝需經申請，但此次狀況畢竟與拍電影、MV等大作業型態不同。

(中時)