美國再試射B61小核彈 可用F-15戰機投放

美國在內達華基地實測B-61戰術核彈，以F-15E打擊鷹戰機為載台。(圖/美國空軍)

美國國家核子安全局（NNSA）透露，他們已經就B61-12型戰術核彈進行第2次試驗投放，這是5個月以來的第2次試驗，屬於戰術核武升級專案的一環。美國軍方預計在2020年正式生產這種核彈。

每日郵報(Daily Mail)報導，來自美國內達華州內利斯空軍基地(Nellis Air Force Base)的F-15E戰機在3月份進行了第1次B6-12核武的測試，然後在本月初(8月8日)完成第2次，這兩次都沒有安裝核子彈頭，僅是試驗炸彈本身的穿透力和精準度。

B61是1960年代美國就研發的一種戰術核彈，所謂戰術核彈的是指「不以毀滅對方國家，僅對戰場造成破壞」的小型核武。以B61為例，它的破壞力約為5萬噸~300萬噸的黃色炸藥，假如採取地底引爆，毀滅力還會再限縮。美國官員說，B61是美國目前唯一仍在役的戰術核武，因此B61-12的研發對於美國的戰術武器相當重要。

B61-12戰術核武的全長3.5公尺，直徑33公分，全重約700公斤，比先前美國轟炸阿富汗塔利班陣地使用的「炸彈之母」( MOAB)要輕的多，可以安裝在F-15、F-16戰機上，而且MOAB不能像B61-12那樣穿透到地底下，因此未來美國可能真的會使用B61-12在戰場上。

(中時電子報)