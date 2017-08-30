大學生羅東租機車出遊引糾紛 老闆表示：「我是宜蘭老大」（）

一群大學生與租車行老闆起租車糾紛！大學生爆料24號相約從台北到宜蘭玩！一出羅東車站就看到車行老闆，熱情招攬客人於是上前喊價，希望用一天350元的價格租兩天機車，老闆當時爽快答應，第三天他們決定續租，想不到還車時老闆表示第三天租車費用需照原價500元收費！再加上遲到2個小時所以一台得收600元，眼見溝通不成，雙方爆發口角衝突。

大學生羅東租機車出遊引糾紛 老闆表示：「我是宜蘭老大」 (圖／中天新聞)

身穿綠色衣服的車行老闆被學生指控酒後言恐嚇、還對學生嗆聲"自己是宜蘭的老大"，還大聲恐嚇：「沒有關係，你有錄音錄影拿出來」！老闆拿出合約，堅持沒有多收費，雙方各說各話糾紛難解，開心出遊卻碰上租賃糾紛，相當掃興。

(中天)