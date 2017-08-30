新黨青年軍聲援藍委 批蘇嘉全「把立法院降格成立法部」

新黨青年軍30日下午到立院外聲援抗議蘇嘉全的藍委。（新黨提供）

因抗議立法院長蘇嘉全堅持「一事不二議」，藍委賴士葆、費鴻泰等人29日晚間發起「絕食抗議綠色獨裁」，新黨文宣委員會副主任委員林明正、新媒體部召集人蘇恆與新黨青年軍，手持「閹割立法權，蘇嘉全台灣第一不要臉」標語，30日下午3點到場聲援。

蘇恆表示，民主政治是「少數服從多數，多數尊重少數」，但今天蘇院長的行為根本不尊重少數，違背了基本的議事規則，只想用多數來罷凌少數。

她批評，蘇嘉全惡意扭曲議事規則，只是要幫行政院護航前瞻預算，根本是把立法院降格為立法部，台灣人民無法接受。

林明正表示，這次的事件，再次證明民進黨法西斯獨裁本質，在野的時候，利用暴力占領立法院的太陽花取得執政權，如今執政了，更是變本加厲，視在野黨如無物，如果讓民進黨繼續為所欲為，破壞台灣的民主與法治基礎，那威權復辟、綠色獨裁將不再只是想像。

(旺報)