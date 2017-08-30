氣溫創新高 小兒科1成罹腸病毒

1歲半的女童有發燒症狀，嘴巴、手腳陸續出現許多潰瘍與水泡，確診為腸病毒手足口症。（陳淑娥攝）

1歲半女童確診為腸病毒手足口症，小兒感染科醫師高佳慧指出患部。（陳淑娥攝）

8月氣溫屢創新高，腸病毒疫情隨之增溫，童綜合兒童醫學部小兒感染科醫師高佳慧表示，近二週以來，門診幾乎10個病患中，有1人確診罹患腸病毒，多為手足口症，與以往泡疹性咽峽炎不同，她呼籲避免抓破水泡，以免水泡內病毒傳染給其他人。

一名1歲半的女童，上周末有發燒症狀，嘴巴、手腳陸續出現許多潰瘍與水泡，2天後8歲的姊姊也遭殃，就醫後確診為典型的腸病毒手足口症，後來進行居家隔離治療。

高佳慧表示，最近天氣炎熱，氣溫不斷飆新高，腸病毒疫情隨之增溫，二週以來，幾乎10個求診病患中，就有1人確診罹患腸病毒，兒童病房也有1/4左右患者，因腸病毒症狀嚴重住院。她說，近期門診常見的腸病毒，多是罹患手足口症，與以往泡疹性咽峽炎為主不同。

高佳慧指出，手口足症一般由A族克沙奇病毒及腸病毒71型感染所引起，特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾及屁股周圍。

高佳慧呼籲9月開學後，因群聚感染影響，國小以上學童常將病毒帶回家中傳染給年幼弟妹而不自覺，恐造成另一波感染高峰，須特別注意保持手部衛生。

(中時)