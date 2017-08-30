視線死角釀意外！ 騎士右腳遭大貨車輾斷
驚險一瞬間！一輛水泥車行經新北市汐止新臺五路和大同一段路口，準備右轉時疑似因視線死角，直接撞上內側的機車，騎士被捲入車底，右腿當場被輾，送醫後右腿骨折，詳細的責任歸屬仍待警方釐清。
水泥車右轉未注意內側機車，騎士被捲進車底拖行，右腿還卡在前車輪底下，痛的不停哀號，嚇得駕駛趕緊停車查看騎士傷勢。在汐止新台五路右轉大同路一段這個路口有一條紅色的專用道，但是這條專用道只限自行車行駛，因此機車騎士轉彎時，必須與水泥車爭道。一輛又一輛的大貨車緊接不停，騎士穿梭其中，隨時都可能發生擦撞，尤其是轉彎時，大貨車可能因為內輪差和後照鏡死角意外撞上騎士。
機車車頭被撞爛，零件噴飛，車箱彈開，車內物品散落一地，騎士送醫後右腿骨折，幸沒有大礙。提醒民眾在行經此路口，一定要保持安全距離，才能避免意外發生。
(中天)
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