彰縣二水衛生所 開辦第1個社區「不老健身房」
彰化縣率全國之先在二水鄉衛生所成立第1個社區「不老健身房」，副縣長林明裕主持啟動儀式，也陪伴長輩一起健身運動。不老健身房提供60歲以上民眾系列的評估及訓練課程，為即將到來的超高齡社會預作準備。
林明裕表示，二水鄉衛生所提供「不老健身房」讓社區長輩免費使用，是全國第1，他鼓勵長輩要多運動，快樂學習可以讓人忘記年齡。
衛生所主任陳宏賓說，因應高齡化社會，衛生單位積極推動衰弱與失能的健康促進，老人家除了顧健康，也要顧力氣，即使年老也能自我照顧，這是推動「不老健身房」的最大目的。
衛生局長葉彥伯說，長輩在不老健身房健身 ，可以就近到衛生所接受醫師的體適能評估後，醫師會依個人狀況開立運動處方，在衛生所就可以直接進行專業的運動指導。
他表示，目前被認為最有效減少跌倒機會的方法，就是規律的運動或保持動態的生活型態，衛生局未來將逐步擴及其他鄉鎮衛生所及社區，讓「不老健身房」更普及。
(中時)
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