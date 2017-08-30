可恨毒蟲爸媽 密室吸安「毒」死2月嬰

影音取自中天新聞

基隆一對毒鴛鴦長期吸毒，就連孩子出生了也照吸不誤，在密閉的房間內燒安來吸，2個月大的孩子就這樣暴斃死亡。

毒鴛鴦密室吸毒，害死2個月大的嬰兒 (圖／中天新聞)

康姓女子和林姓男子帶著小女嬰，跑到密閉的地下室裡，用燒烤的方式吸食安非他命，讓才出生2個月大的小女嬰暴斃猝死，解剖相驗後發現女嬰的血液裡居然有濃濃的毒品反應，離譜的是阿嬤帶著大孫子不斷誦經，被問到時還幫毒鴛鴦護航說是預防針的問題而非毒品。

阿嬤不斷誦經，還幫毒鴛鴦護航 (圖／中天新聞)

事實上康女吸毒被抓早就不是第一次，先前因毒品案，就挺著一顆大肚子出庭，讓檢察官看傻眼，直說「肚子這麼大了還吸毒」，誇張行徑讓人直搖頭。而這次案件又再度碰上同一位檢察官，揭發了這起「毒」死嬰兒的事件，依法將夫妻倆依過失致死罪起訴。

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(中天)