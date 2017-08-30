老公遇刺身亡 女星洩思念尪：他是如此迷人
曾演出知名韓劇《順風婦產科》飾演「宋護士」的南韓女星宋善美，近期遭遇喪夫之痛，導演老公高佑石21日遭利刀刺傷頸部，雖然緊急送醫搶救，但仍回天乏術，夫妻倆前年才迎接愛女，如今卻要面臨痛失家中支柱，宋善美今（30日）凌晨則在IG發文，字裡行間滿是對丈夫的思念。
宋善美導演老公高佑石21日不幸遇刺身亡，宋善美失去摯愛大受打擊，盛傳高佑石因捲入外公的遺產糾紛，才惹來殺身之禍，不過經紀公司也對外聲明，希望外界給她和家人多一點空間，宋善美積極配合警方調查事件真相，盼外界別過度猜測，避免給家屬帶來2度傷害。
宋善美痛失另一半，今凌晨在IG發文，字裡行間滿是對丈夫的思念「他就如天空一樣明朗而蔚藍的人，總是比起對自己，更為別人著想，他是如此迷人」，字裡行間滿是對丈夫的思念之情，看了讓人格外不捨。
(中時電子報)
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