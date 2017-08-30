新華社報導，30日，A股市場除上證綜指外全面上漲。在銀行保險等大盤股尾盤跳水的情況下，滬指結束3連漲。

當日上證綜指小幅低開，全天震盪調整，尾盤下跌，最終收報3,363.63點，較前一交易日跌1.60點，跌幅為0.05％。深證成指收報10,813.93點，漲51.56點，漲幅為0.48％。創業板指數上漲0.38％後以1,838.63點報收。中小板指數報7,305.33點，漲幅為0.42％。

滬深兩市成交量再次放大，分別成交2,796億元人民幣（下同）和2,816億元，總額超過5,600億元。

(工商)