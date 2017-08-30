國民黨中常會譴責民進黨向獨裁之路邁進
針對民進黨立院黨團以「急行軍」的方式，包裹表決通過黨團提案，徹底封殺在野黨所有提案，閹割立委提案權與國會預算權，國民黨中常會通過譴責民進黨「向獨裁之路邁進，犧牲台灣未來」聲明。
國民黨強調，立法院如果從此以後都依照民進黨所謂的「提案先後」、「一事不二議」來處理議案，國會將永無寧日，因為執政黨只要搶先提案，就可以靠多數毫無下限的護航，根本就不需要在野黨的存在，台灣的民主也會淪為世界笑話，倒退成為獨裁政權。
另外，如果以後都依照民進黨團審查預算的作法，包括地方議會在內的所有議員提案權都會被閹割，審查預算的權力也都會被剝奪，如此一來，各級議會還有存在的必要嗎？民進黨這種把多數暴力無限上綱的作法，傷害民主無以復加，全體台灣人民都應該鳴鼓而攻之。
吳敦義在中常會後也二度前往立法院，率曾永權與郝龍斌兩位副主席以及中常委等探視禁食中的黨籍立委。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。