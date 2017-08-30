國民黨中常會譴責民進黨向獨裁之路邁進

針對民進黨立院黨團以「急行軍」的方式，包裹表決通過黨團提案，徹底封殺在野黨所有提案，閹割立委提案權與國會預算權，國民黨中常會通過譴責民進黨「向獨裁之路邁進，犧牲台灣未來」聲明。

國民黨強調，立法院如果從此以後都依照民進黨所謂的「提案先後」、「一事不二議」來處理議案，國會將永無寧日，因為執政黨只要搶先提案，就可以靠多數毫無下限的護航，根本就不需要在野黨的存在，台灣的民主也會淪為世界笑話，倒退成為獨裁政權。

另外，如果以後都依照民進黨團審查預算的作法，包括地方議會在內的所有議員提案權都會被閹割，審查預算的權力也都會被剝奪，如此一來，各級議會還有存在的必要嗎？民進黨這種把多數暴力無限上綱的作法，傷害民主無以復加，全體台灣人民都應該鳴鼓而攻之。

吳敦義在中常會後也二度前往立法院，率曾永權與郝龍斌兩位副主席以及中常委等探視禁食中的黨籍立委。

(中時)