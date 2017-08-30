坐下站起腿千斤重,58歲老師罹退化性關節炎

中國附醫中醫師候甫葦指出，退化性關節炎，主要是因為年齡老化加上膝蓋軟骨、骨頭以及滑液囊任一組織發炎，牽動發炎退化所致。（馮惠宜攝）

在平日保健部分，中國附醫中醫師候甫葦建議經常按壓膝蓋周圍梁丘、血海、外膝眼、內膝眼四個穴位。（馮惠宜攝）

58歲的國中老師（右）經過中醫治療兩周後右膝脹痛不再，加上平日按壓保養，如今已能正常走路和爬山。（馮惠宜攝）

台中一位58歲國中社會科老師日前出現站久右膝脹痛，坐下再站起感覺腳如千金重，到中國醫藥大學附設醫院中醫求診，醫師發現是退化性關節炎，關節腔已出現狹窄，以中醫傷科手法加上敷貼藥布，兩周治療後疼痛明顯改善，中醫師候甫葦指出，退化性關節炎好發於50歲以上成年人，只要在病程未嚴重惡化前，中醫介入治療，可降低患者惡化到必須置換關節的窘境。

這名58歲老師在國中教社會，從22歲起就經常要一站6到8節課，半年前右膝出現站兩堂課就痠脹疼痛，蹲下再站起，或坐著要站起時，右腳如有千金重，在當醫師的兒子介紹下到中國醫藥大學附設醫院求診，醫師發現是中度的退化性關節炎，由於患者怕針灸，改以中醫傷科手法治療加上敷貼藥布，經兩周、6次療程終於不再疼痛，加上醫師教導她天天按摩穴位、並加強股四頭肌和腰臀肌力，現在她恢復健步如飛，還每周到大坑爬山。

中國附醫中醫師候甫葦指出，治療退化性膝關節炎病人，應涵蓋預防、治療與保健，預防指的是避免工作傷害，例如長期需要蹲站工作者，長期累積下來的勞損會造成膝關節痛、屈伸卡住，因此需先一步在膝關節還沒退化發炎之前，就先介入處置，減少疾病發生的機會，其方法是修正工作姿勢或者透過針灸、傷科手法來減少傷害的累積。

而治療則是對於已發炎的膝關節，需要醫療的介入，根據文獻回顧指出，針灸治療可以改善退化性膝關節炎的疼痛，而太極拳、八段錦等功能鍛鍊可以改善關節的活動度；再則是保健：當膝關節症狀緩解後，需要的是穩定的保健，避免疾病復發，這時可用中藥、耳針治療與規律性運動。

(中時)