俄將與白俄舉行大規模軍演 9月登場
俄羅斯國防部副部長佛明(Alexander Fomin)宣布9月中起將與白俄羅斯舉行大規模聯合軍事演習「西方-2017」，俄國方面將派出1.27萬名軍人和將近700項軍事裝備等投入軍演。佛明進一步澄清稍早有關報導傳出預估參加這次軍演的人數將達近10萬人之多，創下30年最大規模的消息。
俄羅斯與白俄羅斯「西方-2017」軍事演習將於9月14日至9月20日在白俄羅斯境內舉行，稍早英國《金融時報》(Financial Times)報導傳出，預計這次參加軍演人數將會達到10萬人左右，規模將創下30年來最多的軍事演習人數，但稍後俄國防副部長佛明出面澄清說，這次參加軍演的包括1.27萬名軍人、70架戰機和直升機、250輛坦克、200發砲彈、各式火箭發射系統和10艘船艦等近700項軍事裝備。
俄國塔斯社(Tass)報導中，佛明進一步澄清說，這次俄羅斯派出的軍隊數量和軍事裝備預估將不會超過2011年維也納文件就強制性觀察軍事活動所規定的水準，符合國際協議，沒有先前報導的10萬人規模。
另外，俄羅斯宣稱這次和白俄羅斯聯合軍演的本質上屬於防禦性質，反駁可能利用軍演對波蘭、立陶宛、烏克蘭發動侵略的說法。
(中時電子報)
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