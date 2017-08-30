立院表決戰，林德福高血壓送醫

國民黨團總召林德福身體不適，住進雙和醫院。（林德福辦公室提供）

立法院為處理前瞻特別預算進行不斷電表決，國民黨團總召林德福稍早感到身體不適，有頭暈眩與無法站直、呼吸困難等症狀，稍早在家人陪同下住進雙和醫院。

林德福幕僚指出，林德福在不斷電表決前，已經因為處理黨團事務、指揮議事忙碌，加上三天兩夜的表決，已經忙碌超過50小時，血壓收縮壓高達178mmHg、舒張壓130mmHg（正常值為120/80），今天下午都還沒辦法降下來，體力已不堪負荷。

(中時)