世大運結束重回母隊 桃猿3人直上一軍

林立在世大運多以代打為主，不過在27日台墨戰，開轟展現長打能力。(資料照 中央社記者張新偉攝 )

世大運結束後，職棒球員也陸續歸隊，其中幾乎場場擔任主戰捕手的張閔勛，昨重回母隊後，也直接被登錄一軍，另外今年季中選秀桃猿第2指名的林立與第6指名的吳丞哲，與桃猿達成共識後，今也直接被登錄一軍。

林立今年季中選秀以在第二輪被桃猿挑中，在世大運期間多以代打為主，7場出賽，累積9打數擊出3支安打，還包含一發全壘打，打擊率3成33，昨被球隊登錄後，今就直接重一軍出發。

而桃猿第六指名的吳丞哲，昨與桃猿達成共識，以簽約金150萬元、月薪7.5萬元附帶80萬元的激勵獎金加盟，今球隊就直接將他登錄一軍，吳丞哲在世大運出賽2場，共投1.1局被擊出1支安打，投出2次三振沒有失分。

另外張閔勛本次世大運擔任主戰捕手，出賽7場，20打數共擊出7支安打，打擊率3成50，還為中華隊打下6分打點，狀況調整不錯，原本在世大運前就要來到一軍，不過受到背傷影響延後，如今終於重返，也期盼能幫助桃猿舒緩近期的捕手荒。

(中時電子報)