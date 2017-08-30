馬克宏：法國將在國際扮演更重要角色
儘管二次大戰結束之後，法國多數的殖民地都獨立了，法國的人口、領土與GDP都已不在是全球大國等級的程度，但法國依然積極參與干預世界各國的紛爭，新任總統馬克宏延續此ㄧ傳統，宣稱法國將在國際扮演更重要角色。
德國之聲30日報導指出，馬克宏今年五月當選總統以來，首次就法國外交政策發表原則性講話。他在對法國駐各國使節表中闡述法國對外政策宗旨的演說中表示：「我們應當對國際事務施加影響，而不是聽之任之」。他聲稱，法國應當重新成為一個值得尊重的對話夥伴。他說，法國發起的倡議確實能夠產生影響力。
法國發起的國際倡議有很多。馬克宏強調，法國外交政策的核心議題是打擊恐怖主義。法國應當在非洲反恐鬥爭中提供更多的幫助。尤其是在利比亞內戰中居中調停，並繼續支援旨在促成地區合作的G5倡議。
馬克宏表示，法國也願意為敘利亞實現和平提供幫助。同其前任奧蘭德不同的是，馬克宏不再把阿薩德下臺作為展開政治談判的前提條件。馬克宏同時主張法國為卡達與沙烏地阿拉伯等國的外交僵局提供調解。此外，馬克宏還表示，法國也願意在其他世界衝突熱點，如以巴關係，北韓美國關係以及沙烏地阿拉伯和伊朗兩個宿敵之間扮演調停人的角色。
(中時)
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