學甲國小傳虐狗 疑家長處置失當

在學甲國小校園出沒的流浪狗「小熊」，疑似遭人毆打後帶走野放，又跑回校園，動保人士接獲通報，將狗兒帶回安置。（翻攝照片）

目前「小熊」安置在私人狗場莉丰會館，已有民眾願意認養。（莊曜聰攝）

學甲國小傳出虐狗事件，一隻在學甲國小校園出沒的流浪狗「小熊」，疑似遭到不明人士以木椅敲打並丟棄，卻又傻傻跑回校園。動保團體徐園長護生園接獲網友通報，怕狗兒又遭虐待，昨日前來學校將狗兒帶回安置，檢查後發現狗兒身體有瘀傷，且明顯受到驚嚇，將另外尋找飼主認養。

據了解，這隻流浪狗「小熊」，大約在5個月前出現在校園，身形壯碩但性格溫和，與師生相處融洽，有教職員說，原本校園有不少流浪狗出入，自從「小熊」來了之後，把其他流浪狗通通趕跑，讓校園安全許多。

但前天上午傳出，「小熊」遭到不明人士帶走，過程中還遭到毆打，有教職員外出尋找，「小熊」在當天下午又跑回校園，但明顯受到驚嚇，不敢接近人；昨天有民眾向動保團體徐園長護生園投訴，徐文良與馴犬師前來，將「小熊」帶回檢傷並安置，並PO上臉書專頁，網友罵聲不斷。

南市動保處一連3天派員了解，以釐清事件真相，並可依動保法開罰，從1萬5千元到7萬5千元罰金。

校方對此做出說明，「小熊」雖對師生友善，但對於陌生人車會吠叫、追逐，家長與社區民眾多次反應，校方多次通報動保處，卻因為「小熊」已絕育且原地野放，並未對人造成傷害，動保處建議校方可以自行野放。因為今天開學，有熱心家長在前天要將「小熊」帶到別處，但過程中因狗兒驚慌欲掙脫，還有咬人動作，家長情急下才打了狗兒，並非外傳虐待，但的確有瑕疵，承認錯誤，下午校務會議結束後，通過要將「小熊」認養為校犬；徐園長徐雯莉表示，已有民眾表達認養意願，目前情況也不適合校方領回。

(中時)