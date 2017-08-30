世大運》還要再來唷！林口民眾夾道歡送外國選手
世大運30日閉幕，選手村也將在9月初關閉，500名林口民眾今天下午在選手村外揮舞國旗、多國語言的「台灣愛你」標語，列隊歡送外國選手遊覽車離去，人龍綿延將近一公里「還要再來台灣喔！」讓外國選手大讚台灣人熱情，這幾天深切感受到台灣的溫暖，希望有機會再訪寶島。
市議員蔡淑君29日在臉書發文邀集林口民眾今天下午三點在文化路、仁愛歡送外國選手離台，服務處準備的550面旗子也全數發光，而林口人在世大運期間團結一心迎接外國選手，當選手們準備搭機離台時，也要展現林口人們的熱情。
林口的劉小姐昨天也帶著3歲和6歲的兒子到文化一路一段、仁愛路二段歡送選手，「台灣難得舉辦國際賽事，選手村又在林口，一定要來帶兒子參與盛會！」除了觀賞賽事，也帶領兒子感受國際村的氛圍。
23歲哥倫比亞游泳選手Salome Velez也說，雖然此行沒有奪牌，但是感受到台灣人的熱情，「大家讓我們覺得像回到家一樣溫暖」，不虛此行，而且在路上都會被要求簽名、合照，受到大明星般的待遇，是相當特別的經驗。
(中時)
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