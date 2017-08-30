新聞深喉嚨》蔡總統喊「真的很想贏!」處理毒蛋...台輸南韓一大截!

中天新聞

說好的食安五環呢？毒蛋風波延燒至今，蔡總統除了23日在民進黨中執會質疑「既然是禁藥，為何不檢測？這邏輯怪怪的」然後咧？愛用臉書刷存在感的蔡總統，這幾天都幫世大運選手加油，彷彿沒毒蛋這事？同樣面臨毒蛋風暴的南韓，文在寅二話不說，對全民道歉外、把問題蛋全數銷毀，反觀台灣，都燒幾天了，還有6萬5千顆毒蛋不知往哪去？台韓對戰，蔡總統「真的很想贏」，先把毒蛋處理好再說吧！

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北韓29日清晨驚天一射，美日韓急跳腳，日本緊急啟動「J-Alert」全國瞬間警報系統示警，北海道交通一度停擺，日本首相安倍晉三、防衛大臣小野寺五典先後出面表示事態之緊急嚴重。若未來，大陸或北韓的飛彈飛過台灣上空，想定蔡總統坐鎮指揮所發表告全國同胞書「沒有人可以把台灣人的民主自由搶走」，國防部長馮世寬也在護送下，搭直升機直驅機動指揮所，那我們要躲哪？

祝壽兼邀功？「英雄大遊行」精挑細選，選在8月31日週四下午四時至晚間六時，蔡總統生日、通勤族遭殃？總統府發言人林鶴明「府方非主辦單位，以相關活動與總統生日同日進行『惡意連結』，更稱活動的舉辦為『收割』，不是負責任的做法」，秒被打臉，體育署長林德福「這個遊行活動，一開始是由總統府提出，不過很快就有共識。」不管祝壽也好、邀功也好，能讓辛苦維安的警察、選手教練隊職員好好休息一下？難道收割不能耽擱、生日不能晚過，拉台灣英雄當背景剛好而已？

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世大運網球賽，選手熱抽筋，熱中暑頻傳，台北網球中心的屋頂為何不蓋，成了眾矢之的，前後任市長郝龍斌，柯文哲爆論戰，誰該負責？蓋了屋頂，就能解決問題嗎？

史上最好成績26金，歡呼過後，選手要面對的現實問題？扣掉選辦項目「滑輪溜冰、舉重、羽球、武術、棒球」等等，我們還剩幾面金牌？有哪些現實必須面對？又有哪些希望值得期待？

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許多非奧運、亞運項目選手的未來更需要國人關心！還記得高雄世運，中華隊滑輪選手黃郁婷、駱威霖，男女組分別勇奪金牌，拿完金牌後咧？一個轉練溜冰、一個改教小朋友溜直排輪。金牌不是童話故事的結局，而是真實人生的開始！

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)