反前瞻藍委禁食 吳敦義怒吼：要讓民進黨知道羞恥
國民黨立委賴士葆、費鴻泰、曾銘宗3人正在進行禁食50小時的抗議行動，國民黨主席吳敦義今下午4時許再度前往探視，並用高分貝痛批民進黨的行為形同獨裁，吳敦義怒吼，「這不是獨裁，什麼是獨裁？不可以這樣的，我們反對獨裁，要讓民進黨知道羞恥。」
吳敦義指出，過去國民黨曾掌控國會八成的席次，仍然尊重只有27席的民進黨，國民黨沒像民進黨現在這樣獨裁專制，也沒有清算民進黨，沒清算民進黨產，「黨產既然有不當的，我看其實還有很多『不當家產』，那是很嚴重的！」
吳敦義說，民進黨採取「一事不二議」的方式，透過多數暴力通過他們的案子，以後在野黨提什麼案子都沒用，「這怎麼得了」，在野黨的聲音不能出現，讓國會存在價值淪亡，讓民主形同死亡。
(中時)
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