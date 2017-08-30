國民黨中常會通過首波縣市黨部直選名單
國民黨中常會下午通過第一階段將辦理直選的縣市。首波直選的黨部主委共有10個縣市，包括台北市、新北市、桃園市、台南市、新竹縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、金門縣及連江縣等4都6縣市。
國民黨預定9月11公告辦理10縣市地方黨部主委直選，10月15日進行選舉，10月25日新當選主委宣誓就職。
在作業費及保證金部分，組發會原規畫採4級標準，在保證金部分，台北市等4都參選人領表參選時要繳交保證金80萬元，屏東縣60萬元，新竹縣、花蓮縣及台東縣40萬元，金門和連江縣20萬元。
作業費及選務支出部分，台北市及新北市要繳40萬元，台南市和屏東縣30萬元，桃園市和花蓮縣20萬元，新竹縣、台東縣、金門縣及連江縣10萬元。但因為中常委認為組發會規畫相關的費用太低，因此要求重新研擬。
(中時)
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