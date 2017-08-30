南市國小新生入學創新低 教育局鼓勵小校混齡教學

全台國中、小30日新生入學，台南市國小新生入學創新低，全市僅1萬3609位小學新生，其中六甲國小湖東分校無新生入學，並有5間小學僅1位新生，台南市教育局尚無裁併計畫，鼓勵小校以混齡、深化教學方式因應。

台南市小一新生今年創新低，僅1萬餘人入學，比去年減了27班，六甲國小湖東分校沒有新生入學，全校僅9人，教育局表示尚無裁併計畫，將先了解該校的學區內，明年有無學生可入學，再作評估。

台灣少子化在今年的國小入學達高峰，台南市除了湖東分校無新生入學，還有5間小學僅1位新生，分別是西港後營國小金砂分校、北門區北們國小玉湖分校、白河區河東國小六溪分校、後壁區新嘉國小與南化區瑞峰國小。

台南市教育局表示，教育部規定一人入學也要成班，台南市鼓勵小校以混齡式教學來上課，另外人數少，學校可發展特色課程，老師帶學生作戶外考察，與他校作城鄉交流，學生可以多交朋友，讓學習不孤單。

另外也透過線上學習系統，輔助小校學生學習，加強小校學生的課程學習能力。

(中時)