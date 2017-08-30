留下共同記憶 台北世大運設紀念館呼聲起

所謂「曲終人未散，人走茶未涼！」2017台北世大運結束後，餘韻猶存，它不該這樣悄悄飛逝，應該留給台北市、全國人民一些「共同的記憶」！

台北世大運聖火傳遞時，曾經短暫停留在田徑場的「毛公鼎」，而這個鼎是準備1964年東京奧運聖火傳遞用的；棒球能夠成為全台最受歡迎的運動，不僅球員技術優良、拿過無數國際賽榮耀，最重要的是它是很多人從小參與的「共同回憶」。

今年台北世大運的開賽行情「開低走高」，從不被看好票房展開比賽，可是隨著中華健兒屢創佳績，台灣選手為國爭光的同時，人氣逐漸暴增，民眾踴躍入場為中華隊選手加油，讓他們十分感動。

中華隊也很爭氣，爭到26金牌、史上最多90面獎牌數，從沙漠般「主流運動」田徑也能爭到2金2銀4銅、男子標槍打破亞洲紀錄，再到網球拿到4金、羽球包下5金，金牌數、獎牌數都是第3排名、創下世大運史上最佳成績。

台北世大運不只在台北市、新北市出賽，包括基隆、桃園、新竹等地都有比賽，民眾就近觀賽加油，見證中華健兒的英勇表現，加上比賽場館無數來自全國各地的志工參與服務行列，整個賽事凝聚了北台灣、全台人民的力量。

這些都是國人參與的共同記憶，已經有人向籌委會提出設立「紀念館」之類的地方，永久保存2017台北世大運的人、事、物，供作後人參觀、也讓曾經參加盛會的民眾有所懷念之所。

據了解，國際大學運動總會（FISU）也希望台北成立紀念專區，成為世大運的資產；目前比較傾向設立「中華英雄榜」，將表現優異的中華隊選手照片、比賽器具與個人物品等，在台北田徑場闢室展覽，甚至將藝術造型的聖火台移置到更合適地點，永久擺放。

由於台北市政府忙著世大運閉幕活動，市政府尚未對設立展覽專區有所回應，不過，既然FISU很有意願，而且中華隊表現佳，團結了全台民心，未來成立永久的展覽專區指日可待。

(中時)