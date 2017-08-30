竹科YouBike 8站啟用 打造綠色城市

「微笑單車」30日起進駐竹科，並啟用8個YouBike站點。（陳育賢攝）

「微笑單車」30日起進駐竹科，並啟用8個YouBike站點。（陳育賢攝）

「微笑單車」30日起進駐竹科，市長林智堅（右二）除主持啟用儀式，也搶先體驗。（陳育賢攝）

看上YouBike新竹市的高使用量，「微笑單車」30日起再進駐新竹科學園區，並啟用8個YouBike站點，成全國第1個有微笑單車的科學園區，市長林智堅表示，竹科站啟用可迅速串聯竹市和園區綠色交通路網，提供竹科人通勤新選擇，朝「綠色城市」邁進。

市長林智堅指出，新竹市YouBike在去年5月啟動，使用人次至今已超過128萬，園區現再增設8站，讓YouBike首度進入竹科，是全國首創，今起竹科人可在竹科管理局、科技生活館、靜心湖、金山寺、篤行會館、矽導停車場、園二園三廣場、研發四路公園等8站取、還車。

林智堅說，去年5月市府引進微笑單車，滿足民眾通勤、旅遊、運動多面向需求，也翻轉城市樣貌，園區員工也紛紛反映園區也應要有YouBike。

在市府邀請下，竹科管理局長王永壯與微笑單車積極推動設站，僅1個月就完成8站點設立，各站都是園區最需要接駁工具的重要節點。

(中時)