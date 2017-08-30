竹科YouBike 8站啟用 打造綠色城市
看上YouBike新竹市的高使用量，「微笑單車」30日起再進駐新竹科學園區，並啟用8個YouBike站點，成全國第1個有微笑單車的科學園區，市長林智堅表示，竹科站啟用可迅速串聯竹市和園區綠色交通路網，提供竹科人通勤新選擇，朝「綠色城市」邁進。
市長林智堅指出，新竹市YouBike在去年5月啟動，使用人次至今已超過128萬，園區現再增設8站，讓YouBike首度進入竹科，是全國首創，今起竹科人可在竹科管理局、科技生活館、靜心湖、金山寺、篤行會館、矽導停車場、園二園三廣場、研發四路公園等8站取、還車。
林智堅說，去年5月市府引進微笑單車，滿足民眾通勤、旅遊、運動多面向需求，也翻轉城市樣貌，園區員工也紛紛反映園區也應要有YouBike。
在市府邀請下，竹科管理局長王永壯與微笑單車積極推動設站，僅1個月就完成8站點設立，各站都是園區最需要接駁工具的重要節點。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。