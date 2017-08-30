爆劈多女硬上小三 「常威」首開腔：少理雞屎
演員鄒兆龍因演出電影《九品芝麻官》的「常威」一角廣為人知，日前卻遭踢爆背著老婆連劈4女，還被小三曝光一系列出軌證據，但之後爆料網友又把內容全刪光，讓外界霧裡看花，而鄒兆龍今（30日）首度發聲，以「雞屎論」回應此事。
鄒兆龍爆發出軌門後，僅有經紀人回應一切都是不實言論，已交由律師處理，今他就親自發文透露心聲，並以「雞屎」比喻，在微博寫下：「曾經發過的一段文...現在這段文最能體現我現屆（階）段的心情！雞生蛋，雞也拉屎，但你肯定只吃蛋，不吃屎的，對雞如此，對人亦然。每個出色的人，都會生蛋，也會拉屎，例如他很會開公司，那你就買他家股票來賺錢，至於他亂說話，你就不用學。你最要緊是多吃雞蛋，少理雞屎，吸取營養，壯大自己。很多人放著蛋不吃，整天追究屎，難道你靠吃屎能變壯大？」字句間盡是無奈。
鄒兆龍捲入劈腿疑雲，女網友先公開摸腿照、語音訊息，辛辣爆料掀起熱議，但隔一天她就清空所有照片、文字和語音訊息，只留下一句「沒有任何協商，得饒人處且饒人」，而她曾寫道「如果有一天我微博清空了，那就是我收到了他和經紀人給我一句對不起」，因此有網友猜測應是得到對方道歉，或是自己心虛才刪文。
(中時電子報)
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