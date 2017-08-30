世大運》中華隊滑輪溜冰最猛 水球淨失125球
本屆世大運賽事昨已全部結束，結算成績難免幾家歡樂幾家愁！中華隊最厲害的是滑輪溜冰，拿下10金11銀2銅、合計23面獎牌，光靠這項就足以名列獎牌榜第8位。其次是羽球的5金3銅、網球的4金1銀2銅。
中華代表團是由22個運動團隊組成，共有擊劍、排球、柔道、足球、棒球、水球、游泳、跳水等8種運動未獲獎牌。其中「水軍」全部滅頂，最慘的莫過於水球，除了7戰全敗，獲得第16名敬陪末座，累計攻進16球、失141球，淨輸125球，恐怕也創世大運紀錄。
水球是倉促成軍，敗陣情有可原，但游泳、跳水發展多時，始終未見起色，真的要好好檢討。台灣四面環海，水域遼闊，先天環境不差，照理說水上運動不應該如此不振。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。