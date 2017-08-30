世大運》中華隊滑輪溜冰最猛 水球淨失125球

中華隊光靠滑輪溜冰10金11銀2銅，就可名列獎牌榜第8位。（資料照／范揚光攝）

本屆世大運賽事昨已全部結束，結算成績難免幾家歡樂幾家愁！中華隊最厲害的是滑輪溜冰，拿下10金11銀2銅、合計23面獎牌，光靠這項就足以名列獎牌榜第8位。其次是羽球的5金3銅、網球的4金1銀2銅。

中華代表團是由22個運動團隊組成，共有擊劍、排球、柔道、足球、棒球、水球、游泳、跳水等8種運動未獲獎牌。其中「水軍」全部滅頂，最慘的莫過於水球，除了7戰全敗，獲得第16名敬陪末座，累計攻進16球、失141球，淨輸125球，恐怕也創世大運紀錄。

中華水球隊7戰全敗敬陪末座，進16球、失141球，淨輸125球。（中時資料照／范揚光攝）

水球是倉促成軍，敗陣情有可原，但游泳、跳水發展多時，始終未見起色，真的要好好檢討。台灣四面環海，水域遼闊，先天環境不差，照理說水上運動不應該如此不振。

(中時電子報)