高市圖改制 成全國第一個行政法人化公共圖書館

高雄市立圖書館成為國內第一個行政法人化的公共圖書館。（市總圖提供）

高雄市立圖書館9月1日起將成為全國第一個行政法人化公共圖書館。這是繼市立美術館、歷史博物館、電影館後，再一個法化人組織，原本全部依賴政府公務預算運作模式，轉變為具有企業經營與管理，能夠擁有獨立募款身分，更能吸納專業人才參與。

目前公共圖書館人才來源為國家考試，但因考試制度僵化，造成大專院校圖資職系人員進用人員不及1/10。行政法人後，圖書館可以依其經營管理的需求，對外招募適合的專業人才，更能提升圖書館的服務功能。

市總圖館長潘政儀表示，行政法化已是全球趨勢，英國大英圖書館、國立蘇格蘭圖書館、法國龐畢度公共資訊圖書館、日本國立大學圖書館都是行政法人組織型態營運，高市圖的法人化也是順應世界趨朝。

法人化後的圖書館將以董事會組織，企業經營精神來提升公共服務品質效率。市圖法人化的董事會名單遍及專業領域橫跨圖書資訊界、文學創作者、新住民代表、學術界及民間企業經營，就可窺見未來營運的多元性及企圖心。

第一屆董事有長年致力於越南語推廣教學的成功大學外語中心越南語教師阮氏青河，中山大學校長鄭英耀校長、長年推動兒童人權與閱讀的蒲公英故事閱讀推廣協會總幹事王怡鳳、醫師詩人曾貴海、圖資界積極推動公共借閱權並促進國內電子書發展的政治大學圖書資訊與檔案學研究所邱炯友教授、茉莉二手書店戴莉珍營運長等人。

(中時)