高市圖改制 成全國第一個行政法人化公共圖書館
高雄市立圖書館9月1日起將成為全國第一個行政法人化公共圖書館。這是繼市立美術館、歷史博物館、電影館後，再一個法化人組織，原本全部依賴政府公務預算運作模式，轉變為具有企業經營與管理，能夠擁有獨立募款身分，更能吸納專業人才參與。
目前公共圖書館人才來源為國家考試，但因考試制度僵化，造成大專院校圖資職系人員進用人員不及1/10。行政法人後，圖書館可以依其經營管理的需求，對外招募適合的專業人才，更能提升圖書館的服務功能。
市總圖館長潘政儀表示，行政法化已是全球趨勢，英國大英圖書館、國立蘇格蘭圖書館、法國龐畢度公共資訊圖書館、日本國立大學圖書館都是行政法人組織型態營運，高市圖的法人化也是順應世界趨朝。
法人化後的圖書館將以董事會組織，企業經營精神來提升公共服務品質效率。市圖法人化的董事會名單遍及專業領域橫跨圖書資訊界、文學創作者、新住民代表、學術界及民間企業經營，就可窺見未來營運的多元性及企圖心。
第一屆董事有長年致力於越南語推廣教學的成功大學外語中心越南語教師阮氏青河，中山大學校長鄭英耀校長、長年推動兒童人權與閱讀的蒲公英故事閱讀推廣協會總幹事王怡鳳、醫師詩人曾貴海、圖資界積極推動公共借閱權並促進國內電子書發展的政治大學圖書資訊與檔案學研究所邱炯友教授、茉莉二手書店戴莉珍營運長等人。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。