彰化回收木材廠大火 悶燒200坪濃煙密布

上午八點，彰化鹿港木材加工廠，疑似機台過熱起火，兩百多坪廠房悶燒，冒出陣陣濃煙，警消獲報後到場灌救，共出動了19輛的消防車和救護車趕往現場救援，所幸工廠員工都已逃出，無人受傷，但因廠堆積大量易燃木材與木材屑，濃煙與大火不斷從四面八方竄出，消防人員部署水線全力搶救，1個多小時後終於控制火勢。

(中天)