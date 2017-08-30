為何法國總統都養狗、英首相都養貓 法媒分析原因

作為國家元首或行政首長，法國總統、英國首相、美國總統的一舉一動總是受到民眾關注，除了他們的政治言論之外，連他們的家庭生活、休閒娛樂也常成為民眾矚目的焦點。然而比較之後卻可以發現一個有趣的巧合，幾乎歷任法國總統都選擇養狗，英國首相則都養貓，對此法國媒體分析了原因。

法國的中文媒體《歐洲時報》法國總統馬克宏和妻子最近收養了一條寵物犬，為第一家庭又添新成員。事實上，二戰之後的每一任法國總統都養了狗，且大多數總統會選擇拉布拉多。

養狗是各國政治領袖的慣例。要說哪國領導人最愛養寵物，那還得是美國。在美國總統川普上任之前，總統養狗已經成為了一個不成文的規定。不過美國的盟友——英國的領導人似乎對狗沒多大興趣，他們喜歡養貓，而且每一隻都成為了網紅。

無論是法國總統還是美國總統（川普除外），他們都會在府邸養上一兩隻狗，讓自己的家庭看起來和一般家庭沒什麼兩樣。當然，養狗的前提是府邸面積很大，而且有院子，狗有足夠的活動空間。

正由於這一點，住在像公寓一樣的唐寧街裏的英國首相們就很難養狗，只能養貓。原因很簡單，沒地方遛，總不能讓首相和眷屬每天上街遛狗。

所以，英國首相們就只能養貓了。不過，他們養貓還有一個更重要原因，那就是首相官邸裏有老鼠。這已經是老問題了，早在柴契爾夫人執政時期，就曾收養過一隻名叫韓福理的貓來捉老鼠。

與法國總統的寵物屬於自己不同，英國首相的貓屬於首相府，所以才有「流水的首相，鐵打的貓」的說法。如今的「英國第一貓」Larry於2011年2月正式進入首相府，雖然抓老鼠的能力一直讓人質疑，不過在短短幾年的時間裏，它已經成為了唐寧街最大的網紅，如今它存在於首相府的最重要功能可能是賣萌。

甚至在今年初，Larry被攝影師史蒂芬（Steve Back）拍到在首相官邸前捕捉縱放小老鼠的照片；史蒂芬表示，賴瑞和小老鼠對峙時，就像在和小老鼠玩耍，咬起小老鼠之後，又放走了牠。照片中，可以清楚看見賴瑞咬著小老鼠，以及小老鼠在賴瑞的注視下離開。相關報導於3月17日登在《泰晤士報》頭版。

(中時)