爵士鼓后、小號天王 夏日爵士派對陸續登場
繼日前全方位鼓手克里夫．阿蒙德(Cliff Almond) 與節慶樂團的表演之後，爵士鼓后泰莉．萊恩．卡林頓（Terri Lyne Carrington）、傳奇小號天王阿圖羅．山多瓦（Arturo Sandoval）也將連續兩天帶給全台樂迷極致爵士饗宴。
泰莉．萊恩．卡林頓從十歲就開始演奏生涯，其演奏生涯至今已超過四十年，曾與爵士樂壇眾多明星大師合作演出或灌錄唱片，如賀比．漢考克 (Herbie Hancock)、韋恩．蕭特 (Wayne Shorter)等。多才多藝的卡林頓另有音樂製作人、創作者與美國柏克里學院教授等多重身份，曾應邀製作不少知名樂手的專輯，包含黛安．瑞芙 (Dianne Reeves)及彼柏．布萊森 (Peabo Bryson)等。
卡林頓的演出風格融合了放克、R&B等不同爵士類型之外，結合力與美的鼓藝更是享譽國際，這次則帶著她的四重奏首度來台表演。
榮獲10座葛萊美獎、6座告示牌音樂獎及1座艾美獎等眾多大獎肯定的古巴爵士傳奇阿圖羅‧山多瓦二度來台，他學習古典樂出身，技巧扎實，演奏風格融合爵士、搖滾與拉丁音樂，是當代最具爆發力的傳奇小號手之一。今年適逢葛拉斯彼百年冥誕，在此重要紀念時刻，山多瓦也將帶來多首葛拉斯彼膾炙人口的作品及爵士經典。
2017兩廳院夏日爵士派對泰莉．萊恩．卡林頓四重奏將於8月31日舉行，阿圖羅．山多瓦六重奏則將在9月1日舉行，地點在台北國家音樂廳。
(中時)
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