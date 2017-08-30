世大運》銷售奇蹟 總票房超過八成七
經過13天激烈競賽後，台北世大運30日落幕，這次由於中華健兒表現空前亮眼，繳出26金、34銀、30銅佳績，帶動原本不佳的票房，根據世大運組委會統計，總共賣出72萬張門票，銷售超過8成7，可說是創了銷售奇蹟紀錄。
世大運組委會表示，世大運門票從6月13日開賣，開幕式約1萬2千張門票以及閉幕式近1萬3千張門票都在8月19日開幕式前銷售一空。
2015光州世大運售票比率約5成2，這次台北世大運競賽門票除套票以外，其餘單日票之總票數約 82萬張門票，截至30日下午3點統計，13天的賽事門票已售出約72萬張門票，超過8成7。
最早完售的預售票場次是29日羽球決賽的400張門票，在開賣30分鐘內銷售完畢；排球則為最快「秒殺」的套票，限量100份套票在6月30開賣當日5分鐘內售罄。
8月26至28日連續三天田徑比賽都各售出1萬7千多張門票，同為單日單場館售出最多門票的場次，進場民眾共同見證了中華隊選手陳奎儒110公尺跨欄破全國紀錄，以及鄭兆村標槍91.36公尺改寫亞洲紀錄奪得金牌。
(中時電子報)
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