胞妹疑似被拐走 兄長攔阻不成大腿中彈
南投縣埔里鎮隆生路一處民宅前，下午近2時許發生槍擊案，20歲林姓男子因胞妹遭40歲葉姓男子帶走，欲上前攔阻，雙方發生口角，葉男持槍朝林男開了1槍，林男右大腿中彈，拖行向鄰近店家求救，送往埔里基督教醫院急救，葉嫌駕車朝市區方向逃逸，警方正全力追緝中。
案發附近正好是一間貨運行，業者指出，下午2時左右，兩部轎車突然駛進鄰戶一棟民宅前，雙方車上人員下車，後方白車男子手上疑似拿有棍棒，接著雙方一言不合發生爭執，前車男子突然掏出手槍開槍，車上兩名女子嚇到下車狂奔，開槍男子開車往市區方向疾駛，然後見到一名年輕男子拖著湧血的大腿求救。
警方初步調查，40歲葉姓男子結識未成年的林姓少女，女方父兄皆反對2人交往，昨天晚上葉男開車將林女載走，父親、兄長焦急尋人，今天下午近2時在埔里鎮隆生路發現葉男駕駛的自小客車經過，林女的父親、兄長持棍棒上前攔阻，雙方發生口角衝突，葉男掏出手槍威嚇，朝林女的兄長腿部開了1槍，一時血流滿地，送往埔里基督教醫院急救，已經脫險。
至於開槍葉姓嫌犯朝著市區逃逸，警方表示已經掌握線索，正全力追緝中。
(中時)
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