救住房率，全台15家飯店聯合推出消費券

由台中、高雄以及台東15家特色飯店組成的台灣特色飯店聯盟9月開學季祭出消費券方案，只要到其中1家會員飯店申辦會員卡，就可以一口氣拿到15家飯店總值7500元的消費券。（馮惠宜攝）

開學後傳統旅宿市場進入淡季，今年以來因陸客不來、兩岸政治不穩定，造成暑假旺季不旺飯店業估計住房率至少衰退兩成以上，由台中、高雄和台東15家飯店組成的台灣特色飯店聯盟未雨籌謀，開學季祭出消費券，到任一會員飯店申辦會員卡就可獲15家飯店各5百元、總值7500元消費券，打團體戰盼至少能在國旅市場奠下佳績。

台灣特色飯店聯盟8月30日盛大舉辦記者會宣布要發放消費券的好消息，台中市觀旅局長陳盛山指出，台灣國旅市場每年有34萬7千人次，每人平均消費額在16000元，粗估就有5.5億的的市場規模，他肯定台灣特色飯店聯盟透過結盟把台中、高雄和台東等地業者串連起來，聯合佈局國旅市場，他也承諾台中市即將與南台灣觀光聯盟合作透過中進南出、南進中出方式一起開發香港來台自由行商機。

台灣特色飯店聯盟執行長胡智鈞指出，這項消費券活動，自9月8日到9月18日止連續11天，有興趣的消費者只要到15家會員飯店櫃台申辦會員即可以獲15家會員飯店、各500元、總值7500元的消費券，到明年1月31日前入住可折抵房價，他希望透過這樣的活動，讓消費者提早規劃國內旅遊。限額3000名，預估透過發放消費券可增加超過2萬次的住宿消費。

台灣特色飯店聯盟成員包括，高雄麗馨∕麗登汽車旅館、樂逸旅居、宮賞藝術大飯店、統茂松柏大飯店；台中愛麗絲國際大飯店、薆悅酒店、星動銀河旅站、水雲端∕雲河旗艦概念旅館、1969藍天飯店；以及台東凱旋星光酒店、鹿鳴溫泉酒店、旅人驛站旅宿連鎖、曙光渡假酒店、泓泉溫泉渡假村等。

(中時)