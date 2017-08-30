男足出征巴林 雙十主場早鳥票開賣
臺北世大運30日閉幕，中華男足隔天就要搭機出征，準備9月5日於2019亞洲盃最終輪資格賽客場迎戰巴林。為了延續世大運的觀戰熱潮，中華足協也宣布10月10日主場對巴林的「早鳥票」促銷活動，提早購票可享65折優惠。
中華隊與巴林的雙十主場比賽，也是世大運落幕後與台北田徑場舉行的第一項國際足賽，只要9/1至9/6至udn售票網下單購買此役門票，不但享有65折優惠，還能獲得中華男足獨家限量海報。
中華男足在世大運雖然墊底作收，但包括李祥偉等年輕球員踢出破門氣勢，對陣巴林除世大運已回台助陣的陳浩瑋，旅外好手陳柏良、溫智豪、朱恩樂、殷亞吉也會披上戰袍，飛至巴林與中華隊會合，主力陣容僅剛當爸爸的「足球貴公子」陳昌源缺陣。
中華隊目前在亞洲盃最終輪資格賽戰績1勝1負，與土庫曼同為4分積分，因淨勝球之差位居E組第3，巴林1勝1和暫居領先。中華隊必須拿下分組前2，才能晉級明年亞洲盃的24強決賽。
(中時電子報)
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