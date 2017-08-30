北韓飛彈亂飛 日本逃不出平壤掌心

北韓8月29日發射「火星－12」型中遠程戰略彈道飛彈的畫面。（圖/北韓勞動新聞）

由於地理位置使然，北韓每次試射飛彈，不是落入日本海，就是掠過日本上空。

周二的「火星-12」中遠程彈道飛彈從平壤市順安一帶發射，飛行了約2,700公里，飛越日本北海道，渡島半島和襟裳岬上空，最後落在北太平洋海域。

而先前北韓曾威脅，要向關島附近海域發射4枚飛彈。法新社指出，這射程看來是在刻意提醒華府，平壤有貫徹威脅的能力。

然而，與其兌現支票，冒著與世界第一大國衝突的危險，倒不如把飛彈轉向日本，比較不可能引發武力回應。

平壤在精心算計下，不僅震撼了設有美國軍事基地，又有數萬美軍駐防的日本，也展現出只要它想要，就有攻擊關島的能力。

此外，首爾東國大學（Dongguk University）政治系教授高有煥（Koh Yu-hwan）指出，這還傳達了萬一戰爭爆發，日本也逃不出它手掌心的訊息。

北韓最高領導人金正恩8月29日監督發射「火星－12」型中遠程戰略彈道飛彈的畫面。（圖/北韓勞動新聞）

據北韓勞動新聞報導，「金正恩於107年前『韓日合併』這恥辱條約公佈的８月２９日，大膽開展令慘無人道日本鬼子嚇破膽的作戰，批准在首都圈發射彈道火箭，替北韓人民報仇雪恨」。

日本曾殖民韓國，並迫使數以千計婦女充當慰安婦，直到二次世界大戰日本戰敗，才結束高壓統治。而1970與1980年代時，北韓為了訓練間諜，曾綁架日本人，導致雙方關係緊張。

在北韓頻頻試射飛彈下，日本譴責平壤，加強制裁，幾乎已經用盡外交選項。

而日本首相安倍晉三出席下個月的聯合國大會時，可望呼籲加強對北韓施壓，或許實施更多制裁，但專家大都認為，那不會產生任何有意義的改變。

北韓發射掠過日本上空的飛彈，讓東京有加強飛彈防禦系統，甚至設置預警衛星系統的理由，甚至引起發展日本核威懾力的討論。然而，日本是世上唯一曾遭原子彈轟炸的國家，處理相關議題又十分棘手。

有專家推測，日本的飛彈防禦系統最大防護範圍約500公里。如果這是真的，那意味東京可能無法攔截飛行高度達550公里的「火星-12」。

另一個可能在於，日本對攔截飛彈有所顧忌。儘管國際社會許多成員認為，日本有限度的自衛合情合理，但在捉摸不定的北韓眼裡，卻可能成為侵略行為，最後甚至可能失控。

(中時電子報)