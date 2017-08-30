「農村小童」吉祥物當領隊 VR遊農村

▲水保局南投分局長陳榮俊體驗科技VR拍攝的各種特色農村環景影片，前往農村進行探索之旅。（楊樹煌攝）

▲水保局南投分局首創的現代科技VR，不但能環遊特色農村，還能進行多功能趣味遊戲體驗。（楊樹煌攝）

▲水保南投分局的「農村小童」吉祥物，可帶領大家透過VR遊農村並至農萊市集找好物。（楊樹煌攝）

首創利用科技VR虛擬實境技術，帶領遊客到農村探索體驗的水土保持局南投分局，今〈30〉日推出該分局最近完成拍攝的各種特色農村環景影片，並透過該分局的吉祥物「農村小童」當領隊，將帶領民眾走入農村，也讓更多民眾有機會了解到農村旅遊的樂趣。

水保局南投分局長陳榮俊表示，農村有許多特色的文化、優質的產業，還有許多饒富教育意義及趣味的體驗活動，非常值得大家走進農村，對農村有更深度的認識。

陳分局並指出，今年該分局採用科技化、年輕化的方式，來進行推廣農村體驗遊，不論是透過「農村小童」帶領大家用現代科技VR遊農村或是組成「農萊」產業聯盟共同行銷，都是期待顛覆大家對農村刻板的印象，引發國人認識農村、體驗農村的興趣，希望大家共同來支持台灣在地的農村產業。

民眾想了解農村VR體驗場次、農萊市集的展售時間以及農村相關的活動訊息，歡迎民眾直接上「農村小童」臉書粉絲專頁。

(中時)