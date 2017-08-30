北市警局仍指派守小巨蛋 萬華分局：將強勢執法
世大運今晚將進行閉幕典禮，北市警方動員近6000名警力進行周遭維安，市警局強調維安滴水不露，這次仍指派萬華分局，駐守開幕式遭突破的小巨蛋南大門入出口，被外界認為是展現信任、力挺的決心，對此萬華分局低調表示，將全力維持選手、觀眾進出場秩序，對有意滋事者將強勢執法，確保世大運儀式順利進行。
世大運開幕時，發生反年改團體鬧場，造成加拿大等各國選手不敢入場的意外狀況，為此駐守的萬華分局頗受責難，分局長陳文智為此還召開記者會，親自解釋當時的維安布署，強調當天9點才開始用餐，沒有因為「放飯」才讓抗議者有機可趁。
據指出，市警局閉幕式指派萬華分局守南大門，頗有期勉分局「戴罪立功」的意思，但也有官警認為，若是換成其他分局駐守，一定又會被外界大做文章，不如好好相信萬華分局，這次一定能完成任務。
萬華分局為了此次維安任務，除基本留守警力，分局長共率領近300名員警，針對南大門周遭層層管制，截至下午5時為止，都沒有衝突狀況發生。
(中時)
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