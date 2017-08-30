金正恩揚言 今後將多朝太平洋試射導彈
北韓國營媒體30日報導，29日越過日本上空的是「火星12」中程彈道飛彈的試射訓練。北韓最高領導人金正恩表示，「這次的試射是為牽制『侵略的前哨基地』關島的前奏曲」，「今後將多多以太平洋為目標，進行導彈試射訓練」。
北韓《勞動新聞》30日刊載金正恩29日在平壤視察試射「火星12」中程彈道飛彈的23張照片，指「火星12」是今年5月初首次進行試射實驗的新型中程彈道飛彈，是針對美韓聯合軍演的對抗措施之一。
報導指出，這次的試射選在1910年日韓合併之日(日本正式吞併大韓帝國之日)的8月29日實施，金正恩對此表示，「這是讓日本國民嚇到昏倒的大膽作戰」、「也一雪我國民日積月累的恨」，「我們將持續注意美國的舉動，再決定今後的行動」。
北韓中央通信社報導，這次是為對抗美韓聯合軍演的武力示威，彈道飛彈在預定的飛行軌道上越過北海道的渡島半島上空，命中原本設定的北太平洋目標海域。金正恩對試射結果十分滿意。
(中時)
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