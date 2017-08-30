世大運》迴響系列四 滑輪溜冰包10金 若到亞奧運佳績能再現嗎？

中華隊溜冰好手楊合貞包辦5金，訓練場地卻是國小操場。(本報資料照)

中華隊今年世大運靠滑輪溜冰狂掃23面獎牌，不可思議的包辦10金，儼然是中華隊本屆賽會的大金庫，讓國人見識到台灣溜冰好手們的強悍，不過若這個未列為亞奧運比賽項目的運動，未來能走進亞奧運，面對世界頂尖敵手，中華健兒們還能否締造佳績？實力是有，但場地或許得先弄好。

首度在世大運登場的滑輪溜冰，是本屆大賽的選辦項目，而中華隊在此項大豐收，斬獲10金11銀2銅，包辦中華隊快一半的金牌數。然而這次世大運無巧不巧，與滑輪溜冰一年一度的世錦賽時間相近，不少世界頂尖的選手因此缺席，如世界排名第1的哥倫比亞，就有這樣的情形出現。

不過這不代表中華隊金牌「不純」，在亞洲實力屬頂尖的南韓，同樣派頂級的選手參賽，如女子300公尺計時賽，就有世界紀錄保持人申韶英參賽。總教練林詠翔說，來參賽的選手都是年薪至少200萬台幣起跳的職業隊成員，他4月底看到名單時，還心想不妙。

林詠翔坦言，這次成績是超乎預期的好，即便戰場換到參賽人數比世大運多約2倍的滑輪溜冰世錦賽，我們的實力也至少有世界第6的水準。很難想像，訓練出拿到23面獎牌選手的場地，是大灣國小鋪著柏油路的操場，以及潮州運動公園符合訓練規格、非國際標準規格的溜冰場。

以南韓來說，他們的滑輪溜冰已職業化，無論選手培訓和場地，都比台灣來得完善。在台灣資源有限的情況下，要像南韓一樣職業化並不容易；但若是未來，滑輪溜冰真的走上國際舞台，列入亞奧運競賽項目，我們不能永遠期待國小操場，再培養出下一個「5金后」楊合貞。

台灣現有合國際規格的溜冰場，只有世大運賽場迎風河濱公園溜冰場，以及高雄市仁武區國訓中心的溜冰場，其他場地僅符合訓練規格。在楊合貞有好表現後，台南市政府喊出打算爭取興建國際級滑輪溜冰場地；此外，林詠翔認為以台灣多雨的天氣型態，如果能增設3到5座室內溜冰場，會更有助選手訓練。

2010年廣州亞運時，中華隊就曾靠此項拿下4金4銀；這次再締佳績，證明台灣的滑輪溜冰選手，有與世界列強一搏的實力。儘管這個項目下屆拿坡里世大運沒有，但明年印尼亞運是有的，若持續發展，以這樣的比賽精采度，進到奧運也不無可能。台灣有競爭的本錢，不過環境得先改善，此時起步不算慢。

(中時電子報)