核二1號機輻射警報46分鐘 連接頭鬆脫已修復

核二廠1號機今傳警報。中午約11時30分，核二1號機在輔機廠房進行每半年一次的爐水系統取樣測試時，輻射警報器突然響起。台電緊急檢查，發現是連接管接頭鬆脫，微量爐水跑出氣化後，造成警報器大響。經緊急拴緊修復，在12點16分排除狀況，警報共歷時46分鐘，台電偵測周遭輻射值，並未發現超標。

台電發言人林德福說，爐水測試是模擬發生核子事故後的一項檢驗工作，每半年必須做一次。這次爐水送到取樣站取樣做分析時，連接取樣站的管線接頭鬆脫，造成爐水滲出，微量水份在高溫環境下氣化成水蒸氣，因為內含微量輻射，因此觸發輻射警報器。

林德福強調，核二廠廠區及廠界環境輻射監測維都在正常值內，且管線很短時間就連接回去，警報就解除。而輔機廠房進行爐水取樣系統測試的地方，與反應爐所在建築物並不同。

由於過去從未發生接頭滲出爐水情況，到底是人為疏忽未拴緊? 還是接頭材質老化？林德福說詳細原因還在調查中，出來後會做一次檢討。

(中時)