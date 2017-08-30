竹市食物森林獲肯定 環保署來取經
新竹市食物森林為全台首座全民參與設計的公有示範地，開放全民設計、共耕、共享引起全國矚目並獲環保署肯定，環保署環境衛生及毒物管理處30日即率全台環保局40名低碳社區種子人員前來參訪取經，希望將成功經驗帶至全台各個角落發芽成長。
位在新竹市功1路與新源街口的「食物森林示範地」，採用環保低碳原則設計菜圃與生態池，種植上千棵蔬果植物和香草植物，由市民共耕共享凝聚情感，除生產食物讓在地市民享用，更充滿巧思設計，營造良好棲地，讓蜻蜓、鳥類、蝴蝶和蜜蜂等大自然生態重回市區，自成小型的豐富生態圈。
去年11月食竹森林開幕時，環保署長李應元也到場力挺，肯定食物森林兼具美感與環保理念，為下1代創造永續環境，是新竹人的驕傲。
環保署技正鄭春菊今天率全台環保局40名低碳社區種子人員參訪食物森林，了解最新低碳行動，她表示，現行社區綠化多以社區閒置地、綠屋頂、或牆面綠化等單一形式為主，社區參與率低。
新竹市的食物森林卻是社區積極參與值得肯定，因此特別前來參訪，未來希望能在與民眾第一線接觸時，提供如新竹市食物森林的具體方案，輔導社區逐步轉型。
(中時)
關鍵字：食物森林示範地
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