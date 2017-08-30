竹市食物森林獲肯定 環保署來取經

新竹市食物森林為全台首座全民參與設計的公有示範地並獲環保署肯定，環保署人員30日特別前來參觀取經。（陳育賢翻攝）

新竹市食物森林為全台首座全民參與設計的公有示範地，開放全民設計、共耕、共享引起全國矚目並獲環保署肯定，環保署環境衛生及毒物管理處30日即率全台環保局40名低碳社區種子人員前來參訪取經，希望將成功經驗帶至全台各個角落發芽成長。

位在新竹市功1路與新源街口的「食物森林示範地」，採用環保低碳原則設計菜圃與生態池，種植上千棵蔬果植物和香草植物，由市民共耕共享凝聚情感，除生產食物讓在地市民享用，更充滿巧思設計，營造良好棲地，讓蜻蜓、鳥類、蝴蝶和蜜蜂等大自然生態重回市區，自成小型的豐富生態圈。

去年11月食竹森林開幕時，環保署長李應元也到場力挺，肯定食物森林兼具美感與環保理念，為下1代創造永續環境，是新竹人的驕傲。

環保署技正鄭春菊今天率全台環保局40名低碳社區種子人員參訪食物森林，了解最新低碳行動，她表示，現行社區綠化多以社區閒置地、綠屋頂、或牆面綠化等單一形式為主，社區參與率低。

新竹市的食物森林卻是社區積極參與值得肯定，因此特別前來參訪，未來希望能在與民眾第一線接觸時，提供如新竹市食物森林的具體方案，輔導社區逐步轉型。

(中時)