大陸資金拉警報 人行提前預警不會大放水

從8月下旬，大陸資金就開始拉警報，由於中國人民銀行（大陸央行）持續回籠流動性，已造成資金緊張態勢持續升溫，尤其是到第3季末前可能加大壓力，估計超過2兆（人民幣，下同）的同業存單即將到期，屆時資金面將更吃緊。有專家認為，這恐怕未必是壞事，甚至有人行提前警告的意味，不要妄想人行會開水龍頭放水。

(旺報)