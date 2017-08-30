謝忻單身「體質特殊」 驚曝沒人敢跟她睡！

有「外景小公主」稱號的謝忻經常在外跑透透，但鮮少人知道她有靈異體質，特殊磁場之強，連最親近的經紀人都不敢跟她一起睡。(取材自謝忻臉書)

有著「小Selina」稱號、出道10年靠著努力出外景闖出名堂的女星謝忻，不僅在《綜藝大集合》中擔任主持人表現亮眼，近來更將自身行腳經驗集結成冊，出版新書《我去安地斯山一下》，創下不錯的成績，如今除了藝人身分之外，更多了「旅遊作家」的身分！

眾人皆知「外景小公主」謝忻常在外面趴趴走，但鮮少有人知道她有特殊體質，靈異經驗之豐富，已經到了在鬼月聊鬼事仍淡定自如，據《蘋果》報導，謝忻對於有事沒事遇見「另一個世界的朋友」，抱持著「和平共處」的態度，她表示之前到外地出外景，經常睡到一半大喊地震，之後查看卻沒警告訊息也沒半條新聞，才知道是「鬼搖床」。

此外，幾乎跑遍全球的謝忻，也曾夜半聽到小屁孩敲她飯店的房門，不堪其擾之下她跑去跟飯店工作人員抗議，沒想到對方告訴她該層樓都被跟她一起的攝影團隊包了，根本沒有小孩子入住，身旁工作人員才驚覺她磁場驚人，其他諸如馬桶自動沖水、滴水什麼無解的怪事都有，搞到經紀人、化妝師都不敢跟她同房，謝忻也說雖然不會因此特別換房間避開，但坦言心裡已內建「警報清單」。

對於靈異事件已經可以處之泰然的謝忻，也分享表示房間會不會發生怪事，跟飯店新舊沒啥關聯，舊飯店有時反倒乾淨，而她一開始也不知道是發生什麼事，後來才察覺是靈界朋友想溝通，但無神論的她無心開啟對話，只能心存念，更笑稱《綜藝大集合》總在宮廟前錄影，相信他們在熱鬧錄節目時，應該多少也受到神明照顧吧，還說今年入圍金鐘所以氣場更強，遇到也不怕！

(中時電子報)