網購大麻種子 自學栽種製毒被判3年10月
38歲李姓男子，在網路購買大麻種子，在網路自學栽種技術，在租屋處種植，經水耕失敗後，再轉土耕種植成功，再將大麻葉磨製成煙草及粉末，被警循線查獲，台中地院判處3年10月。
判決書指出，李男在去年11月間在「種子銀行」網站，以3萬5千元代價購買大麻種子200顆，李男到五金行購買栽種工具，並在華美西街租屋處以電腦上網自學栽種大麻技術，先以水耕種植，失敗後再改以土耕。
李男以盆栽種植，定期施肥、澆水，種子成功冒芽成株，他分株種植，剪下大麻葉經風乾及電暖爐烘乾後，裝入紙袋磨碎製成大麻菸草及粉末。
警方循線到李男住處搜查，查獲大麻成品2公克多，經送法務部調查局鑑定，檢視葉片外觀確為大麻；經隨機抽樣4株，檢驗均含毒品大麻成分；送驗乾燥的大麻葉子，也含大麻成分，另有百顆種子已經栽種，無法進行發芽試驗。
李男供稱他具有遺傳心臟病史，多次送醫急救，疾病長期纏身，一時好奇栽種大麻只供給使用，並未販售。法官則以李男與網友討論種植及買賣大麻，並承認栽種大麻是想做成毒品供給使用，並販賣賺錢，而依毒品危害防制條例等罪判處徒刑3年10月，全案仍可上訴。
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(中時)
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