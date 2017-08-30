世大運閉幕》6千警力維安 2男強闖管制區遭管束

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中國時報記者／、中時電子報／
藍天行動聯盟楊思聖（中）衝破警方封鎖線立即遭警方帶回警局偵訊（陳怡誠攝）
藍天行動聯盟楊思聖（中）衝破警方封鎖線立即遭警方帶回警局偵訊。（陳怡誠攝）
藍天聯盟的繆德生舉國旗衝破封鎖線遭警力帶回警局偵訊。（陳怡誠攝）
藍天聯盟的繆德生舉國旗衝破封鎖線遭警力帶回警局偵訊。（陳怡誠攝）
為期12天2017台北市大運30舉行閉幕典禮，台北市警方出動6千名警力執行維安工作，獨立台灣會出動四台戰車至管制區周遭立即遭警力勸阻離開。（陳怡誠攝）
為期12天2017台北市大運30舉行閉幕典禮，台北市警方出動6千名警力執行維安工作，獨立台灣會出動四台戰車至管制區周遭立即遭警力勸阻離開。（陳怡誠攝）

（19：31更新）為期12天2017台北市大運，今（30日）舉行閉幕典禮，台北市警方出動6千名警。台灣國、拔菜總部人士等陳抗團體下午陸續抵達會場周邊，持標語、旗幟表達訴求。稍晚，警方共將2名衝撞封鎖線的男子依法管束。

世大運閉幕式登場 民眾熱情揮舞國旗歡送

世大運閉幕典禮會場外，自下午5時許，台灣聯誼會、台灣國、拔菜聯盟、自由台灣黨、藍天行動聯盟等團體，與警方對峙、僵持，爆發口角，不過在警方強力阻擋下，並未影響維安。獨立台灣會也出動四台戰車至管制區周圍，立即遭警力勸阻離開。

「藍天行動聯盟」成員楊思聖、繆德生2名男子，在5時45分許，持國旗衝撞南京東路、北寧路東南路口管制區，楊並攔阻車輛，遭員警阻絕圈圍。5時55分，楊男衝撞員警防線，遭該處警衛分區北投分局壓制，依法管束，送往內湖分局文德派出所留置。

六千位警力維安 台灣國、拔菜總部現身陳抗
為求閉幕維安滴水不漏，警方出動防爆犬偵查。（陳怡誠攝）
六千位警力維安 台灣國、拔菜總部現身陳抗
拔菜總部成員至小巨蛋周遭陳抗表達訴求。（陳怡誠攝）
六千位警力維安 台灣國、拔菜總部現身陳抗
6000警力將主運動場館團團圍住，防範陳抗人士侵入抗意。（陳怡誠攝）
六千位警力維安 台灣國、拔菜總部現身陳抗
拔菜總部成員至小巨蛋周遭陳抗表達訴求。（陳怡誠攝）
六千位警力維安 台灣國、拔菜總部現身陳抗
台灣國至小巨蛋周遭表達陳抗訴求。（陳怡誠攝）
六千位警力維安 台灣國、拔菜總部現身陳抗
警方在主運動場邊加強圍欄。（陳怡誠攝）

楊思聖在今年3月，曾涉嫌打電話立委王定宇，聲稱：「要給王委員好看」，警方獲報調查後通知涉案的藍天行動聯盟成員楊思聖到案，他坦承有撥打電話，訊後依恐嚇罪移請台北地檢署偵辦。

(中時)

關鍵字：拔菜台灣國世大運藍天行動聯盟
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