不滿柯P發言損人 趙藤雄提告求償判敗訴

遠雄集團負責人趙藤雄，認為台北市長柯文哲在媒體上稱他「頑固老人」，還在議會質詢時指遠雄為「不肖廠商」，還說趙「沒坐牢是台灣司法的悲哀」。趙認為柯這些發言讓他名譽受損，提告求償200萬元並登報道歉。案經台北地方法院審結，法官今(30)日判決趙藤雄敗訴。本案可上訴。

柯文哲去年2月2日接受媒體訪問，稱趙藤雄先前在法庭上就八德等3件合宜宅弊案認罪，還說要做公益，結果「不到一個星期就故態復萌」。還說，他上任北市長一年多，有爭議的案子，就剩下大巨蛋這件事，對與遠雄僵持不下，柯則稱趙畢竟都70多歲，要再叫他改是很困難的事，「講句難聽的話，就是狗改不了吃X」。

去年7月柯文哲接受專訪時，稱大巨蛋僵局，歸咎三大原因，除了BOT契約不平等，還說「唯一犯的錯」就是拖太久，早在前年9月就該處理，「亞斯伯格症碰到頑固老人」。去年9月21日，柯在市議會備詢，市議員林世宗質疑柯與過往標準不一，並播放柯過去與最近談大巨蛋的發言影片，柯回應「趙藤雄沒坐牢，是台灣司法的悲哀」。柯另針對議員公布說有工人在大巨蛋屋頂偷偷施工畫面，也痛罵遠雄是「不肖廠商」。

對柯文哲連串的發言內容，趙藤雄認為，柯至少有8次侵害名譽，他的律師指出，柯就遠雄巨蛋及趙藤雄的連串言論，已超過合理評論範圍，且沒有依據，雖辯稱是針對社會案件做評論，可受公評，但言論超過合理範圍，確實損害趙的名譽。

不過，台北地院審理後，法官認為柯的言論是其主觀評論；為可受公評之事，今(30)日下午判決柯文哲勝訴免賠。

(中時)