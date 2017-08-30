顧立雄質疑 國發院都市計畫變更「有蹊蹺」

（17：58更新）黨產會今（30）日針對國發院土地案舉行二次聽證會，主委顧立雄在會中質疑，涉及國發院土地的台北市「都市計畫變更案」，遲遲擺在市府不送案，開五次專案小組會議、兩次討論會，直到時任北市長馬英九卸任、就任總統後，才送內政部審議；顧說，此案前後走了54個月，「走得合理？還是走得蹊蹺？」外界都懷疑。

國民黨行管會主委邱大展則說，眾所皆知北市都委會最難搞，開會過程公開透明，要是老百姓有意見，案子就過不了；邱並強調，都委會非市長能決定，54個月過的案子有，他還看過54個月沒過的。

黨產會調查報告指出，2005年10月7日，國民黨與元利建設辦理第一批中興山莊院區（國發院）土地移轉登記；同年月19日，時任北市長馬英九應市議會要求，提出「永建國小遷建及國發院土地變更專案報告」。

然而，當時國民黨已簽立不動產買賣契約書並辦理中興山莊土地移轉登記給元利建設，報告卻僅用數語帶過國民黨出售中興山莊土地，該都市計畫草案公展日期（4月12日）同步登報公開標售等，報告內則隻字未提。

調查報告並指出，2005年11月2日，市都委會中興山莊專案小組召開第二次專小組會議；2006年10月12日，相隔近一年後，召開第三次會議；同年11月13日召開第四次會議，但中興山莊都市計畫案主計畫仍未審議通過；同年12月25日馬英九卸任北市長，市都委會在2007年8月7日才召開第五次會議。

市都委會在2007年10月19日召開第一次討論會；2008年3月22日馬英九當選總統，市都委會在9天後，3月31日召開第二次討論會，並在同年4月15日通過主要計畫，6月20日送內政部核定。

對此，顧立雄認為，專案變更照理說應該很快，卻遲遲擺在市政府不送，「是不是有搭配誰當選的問題」？該案前後走了54個月，可受公評，「大家懷疑，我也懷疑」。

今天的二次聽證會，黨產會欲釐清元利建設是否以顯不相對價，自國民黨取得國發院土地。顧立雄會後受訪表示，如何定義「顯不相當」是挑戰，委員會必須好好討論，因為日後不論做出何種處分仍須受法院檢驗。

顧也說，今天學者專家都對國民黨當年委託中華徵信所做的土地估價報告「很不滿意」，國民黨賣這麼一大塊地，竟然只找一家業者做土地鑑價，「至少我看來增值稅完全算錯」，他對可信度存疑。

(中時)