南台灣首見公營動漫基地，駁二動漫倉庫開館

動漫倉庫來了，動漫迷可以走入動漫世界裡，快樂悠遊。（李義攝）

南台灣第一個公營動漫基地「動漫倉庫」在高雄駁二誕生了。（李義攝）

動漫倉庫來了，動漫迷可以走入動漫世界裡，快樂悠遊。（李義攝）

南台灣第一處公營動漫基地「動漫倉庫」，在高雄駁二藝術特區誕生了，動漫迷將有自己的專屬空間，有動畫、漫畫、遊戲、輕小說四大領域，最特別的是獨創動漫複合式空間，設有漫畫場景主題包廂、特色餐飲，更有各國的漫畫書。

文化局局長尹立表示，自2011年以來，駁二動漫祭成為動漫迷朝聖活動，駁二當代館也開南台灣先例，多次展出當代藝術探討動漫現象的作品。「動漫倉庫A.C.G.N WAREHOUSE」開館展出以最具歷史的漫畫為主題，陸續探討動畫、漫畫、遊戲、輕小說等四個領域。未來，駐村計畫也將規畫漫畫家駐村，創作交流。

動漫倉庫開幕活動，許多動漫界創作者到場參與表示支持，高雄在地ACG歌手Karei & ooo帶來動漫原創歌曲開場外，還邀請coser進行角色扮演，詮釋主題展中「異人茶跡」與「北城百畫帖」的主角。

各國動漫之外，也特別出政大台灣史研究所副教授李衣雲策畫的「台灣漫畫年輪: 枯枝-新芽、模仿-創造、斷裂-再生」，帶領觀眾閱讀台灣漫畫70年，其中因時代背景而塗改、抄描重繪的盜版漫畫最具特色，一窺鮮為人知的台灣漫畫史。

(中時)